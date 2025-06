Aktien Frankfurt Ausblick Dax leicht im Plus - Gute Vorgaben des US-Techsektors Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte werden am Donnerstag wieder leichte Gewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax mit 23.574 Punkten für den Dax einen 0,3 Prozent höheren Handelsstart. Auch …