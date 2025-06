Nvidia kickt Microsoft vom Thron: Next stop 6.000.000.000.000 Dollar Marktwert!

Ausschlaggebend für den Kursimpuls war eine neue Bewertung durch Loop Capital. Analyst Ananda Baruah hob das Kursziel drastisch von 175 auf 250 US-Dollar an – das aktuell höchste Kursziel an der Wall Street. Hintergrund sei die Erwartung, dass Hyperscaler und KI-Anbieter bis 2028 rund 2 Billionen US-Dollar investieren könnten. Nvidia sei dabei in einer einzigartigen Marktposition. "Das Unternehmen hat im Wesentlichen eine Monopolstellung im Bereich ‚kritischer Technologien‘ und verfügt über eine starke Preisgestaltungsmacht", so Baruah. Er sieht ein langfristiges Potenzial von 6 Billionen US-Dollar Börsenwert.

Die Aktie von Nvidia hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 154,31 US-Dollar erreicht und sich damit eindrucksvoll an die Spitze der weltweiten Börsen zurückgekämpft. Seit dem Tief im April – ausgelöst durch Trump-Zölle und Konkurrenz aus China – hat das Papier rund 63 Prozent zugelegt. Die Marktkapitalisierung des KI-Giganten liegt nun bei 3,77 Billionen US-Dollar – damit überholte Nvidia Microsoft als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt.

Auch Barclays hatte das Kursziel Anfang Juni auf 200 US-Dollar erhöht. Die Analysten verwiesen auf eine "gesunde" Auslastung der neuen Blackwell-Plattform, die für agentenbasierte KI optimiert ist. Nvidia sei "das größte Aufwärtspotenzial in unserer Berichterstattung", die Lieferkette sei für das zweite Halbjahr "positiv gestimmt". Das Team sieht eine Bewertung von bis zu 4,9 Billionen US-Dollar als realistisch an.

CEO Jensen Huang zeigte sich auf der Hauptversammlung am Mittwoch ebenfalls optimistisch: "Die Computerindustrie steht erst am Anfang einer massiven Aufrüstung der KI-Infrastruktur." Trotz Exportverboten nach China sei die Nachfrage "stark genug, um den Großteil der Verluste auszugleichen", so Analysten von Bernstein.

Insgesamt hat Nvidia 2025 bislang 15 Prozent zugelegt – nach +170 Prozent in 2024 und +240 Prozent in 2023. Trotz der Rallye bleibt die Bewertung laut Bloomberg moderat: Das KGV liegt bei 31,5 – unter dem Zehnjahresschnitt – und das PEG-Ratio bei nur 0,9, dem niedrigsten unter den "Magnificent Seven", wobei alles unter 1 als günstig beziehungsweise attraktiv gilt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion