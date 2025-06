Trump will Powell ersetzen – Kandidaten sollen schon feststehen

Donald Trump erhöht den Druck auf die US-Notenbank: Bei einem Auftritt am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag erklärte der US-Präsident, er habe bereits drei bis vier Kandidaten im Blick, die Jerome Powell an der Spitze der Federal Reserve ablösen könnten. Powells Amtszeit endet im Mai 2026, doch Trump kommentierte: "Zum Glück ist er bald weg, ich finde ihn furchtbar."

Namen nannte Trump nicht, ebenso wenig einen konkreten Zeitplan. Dennoch befeuerten seine Aussagen Spekulationen an den Märkten. So gab der Bloomberg Dollar Spot Index am Donnerstagmorgen um 0,2 Prozent nach – offenbar als Reaktion auf die Aussagen. Das Wall Street Journal berichtet zudem, Trump denke über eine vorzeitige Bekanntgabe seines Favoriten nach.