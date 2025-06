JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 63,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsaktivitäten der Internet-Holdinggesellschaft entwickelten sich erfreulich, schrieb Marcus Diebel in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf die starke Dynamik im E-Commerce-Bereich, für den Prosus 2026 ein ähnlich hohes bereinigtes operatives Ergebniswachstum (Ebit) wie im laufenden Jahr anstrebe. Auch die wichtige chinesische Beteiligung Tencent entwickle sich weiter gut./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 23:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 48,60EUR auf Tradegate (26. Juni 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.