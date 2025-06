Reden wir über Nachhaltigkeit

Wien (APA-ots) - In der VOLKSBANK WIEN AG wird Nachhaltigkeit gelebt. Die regionale Hausbank unterstützt heimische KMU mit der mittlerweile fünften Ausgabe ihrer kostenlosen Nachhaltigkeits-Broschüre "So geht Nachhaltigkeit: für KMU und Genossenschaften" und baut auf aktivierende Maßnahmen für Mitarbeitende, wie dem "Füreinander Nachhaltig Tag" am 24. Juni.

Die Europäische Kommission möchte mit ihrer

Nachhaltigkeitsstrategie Europa und damit auch Österreich widerstands - und wettbewerbsfähiger machen. Unter anderem soll sich die EU als attraktiver Industriestandort positionieren, der ganz bewusst auf saubere Technologien und Kreislauforientierung setzt. Um Nachhaltigkeit als Chance zu verstehen, effizienter und zukunftsfähiger zu werden, setzt die VOLKSBANK WIEN AG auf Kommunikation. Bereits zum fünften Mal veröffentlicht das Zentralorgan des Volksbanken-Verbundes die kostenlose Broschüre "So geht Nachhaltigkeit: für KMU und Genossenschaften". Ziel der Publikation ist es, österreichische Klein- und Mittelbetriebe bei der Umsetzung nachhaltiger Strategien zu unterstützen. Die aktuelle Ausgabe widmet sich dem Schwerpunkt Nachhaltigkeitsberichterstattung und -kommunikation. Sie zeigt auf, warum es gerade für KMU entscheidend ist, ihre Leistungen in diesem Bereich sichtbar zu machen. Gemeinsam mit dem Österreichischen Genossenschaftsverband ( ÖGV) und respACT, Österreichs führender Unternehmensplattform für verantwortungsvolles Wirtschaften, bietet der Volksbanken-Verbund praxisnahe Anregungen und Beispiele, wie durch gezielte Kommunikation ein klarer Wettbewerbsvorteil erzielt werden kann.



Alle Ausgaben der Nachhaltigkeits-Broschüre stehen auf www.volksbank.at/nachhaltigkeit kostenlos zur Verfügung.

Zwtl.: Volksbank Mitarbeitende schärfen ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeit am WeltTellerFeld



Ein Beispiel, wie interne Maßnahmen den bewussten Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit fördern, liefert die VOLKSBANK WIEN AG selbst. Mit dem Aktivierungsprogramm "Füreinander Nachhaltig Tage" macht die regionale Hausbank Nachhaltigkeit erlebbar. Die Initiative soll das Bewusstsein für ökologische und soziale Verantwortung fördern und vor allem die Mitarbeitenden aktiv in den Prozess der nachhaltigen Transformation einbinden. Der erste Termin fand heuer unter dem Motto "Füreinander am Feld - wo Gemeinschaft wächst", am 24. Juni, am WeltTellerFeld statt, wo zahlreiche Mitarbeitende der VOLKSBANK WIEN AG bei Bodenbearbeitung, Aussaat und Feldpflege selbst mitanpacken konnten und vor allem einen Einblick erhielten, woher die in Österreich konsumierten Lebensmittel kommen und welche Hebel es für eine nachhaltige Ernährung gibt. Unterstützt wurde die Aktion von der Gärtnerei Ganger, die eine Vielzahl an Pflanzen lieferte, welche von den Mitarbeitenden direkt vor Ort eingesetzt wurden. "Nachhaltigkeit ist für uns Teamwork", erklärt die Volksbanken-

Nachhaltigkeitsbeauftragte Monika Tögel. "Die nachhaltige Transformation gelingt uns nur füreinander und gemeinsam. Deshalb schaffen wir mit teambildenden Aktionen Bewusstsein innerhalb der VOLKSBANK WIEN AG und tragen unseren Spirit gemeinsam nach außen", so die Nachhaltigkeitsexpertin. "An insgesamt drei Aktivierungstagen laden wir alle Mitarbeitenden im Jahr 2025 dazu ein, Nachhaltigkeit zu erleben - mit Expertenwissen, gemeinsamen Aktivitäten und vielen Anregungen für den Alltag."



Zwtl.: Eigenes Nachhaltigkeitskomitee im Volksbanken-Verbund

Bereits 2023 hat der Volksbanken-Verbund ein eigenes Komitee ins Leben gerufen, das sich mit allen Aspekten der Nachhaltigkeit befasst. Das beschlussfassende Nachhaltigkeitskomitee diskutiert, überwacht und steuert die Umsetzung der ESG-relevanten Zielen und ist gleichzeitig Steuerungs-, Koordinations- und Überwachungsorgan. Darüber hinaus ist innerhalb der VOLKSBANK WIEN AG, dem Zentralorgan des Volksbanken-Verbundes, für jeden Bereich ein

Nachhaltigkeitsbotschafter für die optimale interne Zusammenarbeit verantwortlich. Das Teamwork sorgt dafür, dass die VOLKSBANK WIEN AG das Engagement in Richtung Nachhaltigkeit laufend verbessert. Als regionale Hausbank nimmt die Volksbank Wien ihre Verantwortung wahr und treibt das Thema Nachhaltigkeit auch in Zukunft voran. Dazu gehören auch Aktionstage wie der "Füreinander Nachhaltig Tag" am WeltTellerFeld oder die kostenlose Nachhaltigkeits-Broschüre für KMU.

VOLKSBANK WIEN AG



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.306 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 31.12.2024).

