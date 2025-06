Trump könnte frühzeitig Nachfolger von Fed-Chef Powell benennen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump könnte laut einem Pressebericht bereits deutlich vor Ablauf der Amtszeit von US-Notenbankchef Jerome Powell eine Nachfolgeregelung treffen. In den vergangenen Wochen habe der Präsident mit dem Gedanken gespielt, Powells Nachfolger bereits im September oder Oktober zu benennen und bekannt zu geben, berichtet die Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal" am Donnerstag und beruft sich dabei auf namentlich nicht genannte Insider. Eine dieser Personen habe zudem gesagt, dass der Zorn des Präsidenten auf Powell zu einer noch früheren Bekanntgabe im Sommer führen könnte.

Trump hatte den amtierenden Fed-Vorsitzenden Powell zuletzt mehrfach scharf kritisiert, übel beschimpft und vehement eine Zinssenkung gefordert. Seit dem vergangenen Dezember liegt der Leitzins in den USA unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent. Zuletzt hatte die Notenbank Mitte des Monats den Leitzins in dieser Spanne belassen.