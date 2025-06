„Book as you Binge", gefühlsbasierte Planung und Reisen ohne Vorbereitung

Omios „Future Journeys Report" enthüllt, wie wir im Jahr 2035 reisen werden

BERLIN, 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die führende multimodale Reisebuchungsplattform Omio hat erstmalig den „Omio 2035: Future Journeys Report" veröffentlicht. Der Bericht ist in Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Beratungsunternehmen The Future Laboratory entstanden und liefert wegweisende Einblicke in die Entwicklung des Reiseverhaltens bis zum Jahr 2035. Er beleuchtet, wie sich die Erwartungen und Bedürfnisse von Reisenden in den kommenden Jahren verändern werden.