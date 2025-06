Nike übertrifft trotz Gewinneinbruch Erwartungen – Aktie legt nachbörslich zu

Doch unter der Oberfläche sieht es düster aus: So schrumpfte der Nettogewinn im Jahresvergleich von 1,5 Milliarden auf nur noch 211 Millionen US-Dollar – ein Einbruch um 86 Prozent. Auch der Umsatz ging um rund 12 Prozent zurück. Für Nike ist dies der tiefste Punkt seiner laufenden Neuausrichtung, wie das Management bereits angekündigt hatte – doch die Lage hat sich seitdem weiter verschlechtert.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nike Inc!

Zudem steht das Unternehmen vor neuen Herausforderungen. Rund eine Milliarde US-Dollar an zusätzlichen Kosten durch US-Zölle dürften im laufenden Geschäftsjahr auflaufen. Finanzchef Matt Friend kündigte an, diese Belastung durch Preisanpassungen, Lieferkettenverlagerung und Kooperationen mit Produktionspartnern abfedern zu wollen.

Der Anteil der Fertigung in China soll bis Sommer 2026 auf einstellige Prozentwerte sinken. Dennoch bleibe China laut Friend ein wichtiger Bestandteil der globalen Lieferbasis.

Trotz massiver Preisnachlässe, der Rückkehr in den Großhandel und eines stockenden Onlinegeschäfts sieht CEO Elliott Hill das Unternehmen auf dem richtigen Weg: Nike arbeite daran, sich wieder stärker auf seine sportliche DNA zu besinnen. Neue Partnerschaften, die Rückkehr zu Amazon und ein Fokus auf athletenorientierte Produktentwicklung sollen die Wende bringen.

Der vorsichtig optimistische Ausblick sorgte an der Börse für Erleichterung: Nach der Analystenkonferenz legte die Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE) nachbörslich um rund zehn Prozent zu.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 62,54USD auf NYSE (27. Juni 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.