Star Copper steigt in den OTCQX Best Market von OTC Markets auf

Vancouver, British Columbia – 26. Juni 2025 / IRW-Press/ Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich mitzuteilen, dass OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), der Betreiber von regulierten Märkten für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren, heute bekannt gegeben hat, dass sich Star Copper Corp. für den Handel am OTCQX Best Market qualifiziert hat. Star Copper Corp. wurde damit vom OTCQB Venture Market in den OTCQX hochgestuft.

Star Copper Corp. wird ab heute unter dem Symbol „STCUF” an der OTCQX gehandelt. US-Anleger können die aktuellen Finanzdaten und Level-2-Kurse in Echtzeit für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com einsehen.

Der OTCQX-Markt ist auf etablierte anlegerorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen ausgerichtet. Um sich für ein Listing am OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, Best-Practice-Verfahren bei der Corporate Governance anwenden und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Der Aufstieg in den OTCQX-Markt ist ein wichtiger Meilenstein für Unternehmen, da sie damit ihre Qualifikationen unter Beweis stellen und ihre Sichtbarkeit bei US-Investoren erhöhen können.

„Unser Uplisting an den OTCQX-Markt ist Ausdruck unserer strategischen Planung, denn wir treiben unser Portfolio an Kupfer-Gold-Aktiva in Nordamerika weiter voran“, so Darryl Jones, CEO von Star Copper. „Es reflektiert auch die grundlegende finanzielle Gesundheit des Unternehmens und sein Engagement für Compliance, Offenlegung und Corporate Governance. Wir gehen davon aus, dass dieses Uplisting unser Profil in der US-Anlegergemeinschaft erhöhen und Aktionären, die an unserem Wachstum teilhaben möchten, einen besseren Zugang bieten wird.“

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt regulierte Märkte für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Unsere datengesteuerten Offenlegungsstandards bilden die Grundlage für unsere drei öffentlichen Märkte: OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market und Pink Open Market. Unsere OTC Link Alternative Trading Systems (ATSs) bieten eine wichtige Marktinfrastruktur, auf die sich Broker-Dealer bei der Abwicklung von Handelsgeschäften stützen. Unser innovatives Modell bietet Unternehmen einen effizienteren Zugang zu den US-Finanzmärkten. OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB und MOON ATSTM sind jeweils ein von der SEC reguliertes ATS, das von OTC Link LLC, einem bei der FINRA und SEC registrierten Broker-Dealer und Mitglied der SIPC, betrieben wird. Auf www.otcmarkets.com können Sie mehr darüber erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen.