Iontra-Technologie soll 100 Mio. Tonnen CO₂-Emissionen beseitigen --ohne eine einzige Batterie zu verändern

CENTENNIAL, Colorado, 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Iontra Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Batterieladetechnologie, gab heute die Veröffentlichung einer von New Energy Nexus durchgeführten Bewertung der Auswirkungen auf die Treibhausgase (THG) bekannt. Der Bericht hebt hervor, dass mit der proprietären Ladetechnologie von Iontra in den nächsten zehn Jahren über 100 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, E-Mobilität und industrielle Anwendungen eingespart werden können.

In einer Zeit, in der sich die Industrie auf die Entkarbonisierung und die Verlängerung der Produktlebenszyklen konzentriet, ermöglicht die Lösung von Iontra signifikante, messbare Klimavorteile, ohne dass Hardwareüberholungen oder größere Infrastrukturänderungen erforderlich sind. Die Analyse von New Energy Nexus zeigt auf, wie die Verlängerung der Batterielebensdauer mit der Plattform von Iontra die Gesamtzahl der hergestellten, verwendeten und entsorgten Batterien reduziert – was zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen in allen Gerätekategorien führt.

Skalierbare Wirkung über Branchen hinweg

Die Ladetechnologie von Iontra verbessert die Haltbarkeit und Effizienz von Batterien in verschiedenen Produktkategorien:

Herkömmliche Lithiumbatterien in kleinen Unterhaltungselektronikgeräten (z. B. in Smartphones, Hörgeräten und Wearables) ermöglichen in der Regel 500 bis 750 Ladezyklen. Mit der fortschrittlichen Ladetechnologie von Iontra kann die Lebensdauer auf 750-1500 Zyklen verlängert werden. Diese Verbesserung reduziert die Häufigkeit des Batteriewechsels erheblich, wodurch weniger Geräte hergestellt und entsorgt werden müssen – ein großer Vorteil für die Umwelt, selbst wenn man nur den globalen Smartphone-Markt betrachtet.

Bei mittelgroßen Geräten in Anwendungen wie Elektrowerkzeugen, E-Bikes, Robotik und Drohnen verbessert sich die Lebensdauer der Batterien mit der Lösung von Iontra von typischen 400 bis 800 Zyklen auf geschätzte 600 bis 1600 Zyklen. Diese Kategorien werden häufig verwendet und ausgetauscht, so dass eine verbesserte Langlebigkeit der Batterien direkt zu einer geringeren Anzahl von im Umlauf befindlichen Geräten und zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen (THG) führt.