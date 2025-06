Nordique unterzeichnet Optionsvereinbarung zum Erwerb des Konzessionsgebiets Isoneva

Vancouver, Kanada – 26. Juni 2025 / IRW-Press / Nordique Resources Inc. („Nordique“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NORD, OTC Pink: NORDF, FWB: V0U) gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 22. Mai 2025 bekannt, dass das Unternehmen am 25. Juni 2025 einen endgültigen Optionsvertrag (der „Vertrag“) mit Gemdale Gold Inc. („Gemdale“) unterzeichnet hat. Im Rahmen dieses Vertrags hat Nordique eine Option (die „Option“) erworben, die ihr das Recht einräumt, eine 100-prozentige Beteiligung an dem Konzessionsgebiet Isoneva (das „Konzessionsgebiet“) zu erwerben, das bestimmte Mineralclaims in Finnland umfasst (die „Transaktion“).