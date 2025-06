Dax legt wieder zu - Gute Tech-Sektor-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte gab es am Donnerstag wieder Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Der Dax legte im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 23.628 Punkte zu und blieb damit in Reichweite seines bisherigen Wochenhochs von 23.812 Punkten, das am Dienstag dank der Waffenruhe im Nahostkrieg erreicht worden war. US-Präsident Donald Trump kündigte mittlerweile neue Gespräche mit dem Iran für die kommende Woche an.

In der zweiten deutschen Börsenreihe stieg der MDax am Donnerstag um 0,28 Prozent auf 30.010 Zähler, womit er weiter um die 30.000er-Marke pendelt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag im frühen Handel mit 0,3 Prozent im Plus.