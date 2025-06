Bernstein hebt IAG auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 450 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group von 300 auf 450 Pence angehoben und die Papiere folglich von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Airline-Holding sei in der Pole Position, um vom strukturellen Aufwind für die Branchenprofitabilität zu profitieren, schrieb Alex Irving in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 18:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 05:00 / UTC