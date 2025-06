Zwischen Effizienzsteigerung und strategischen Hürden (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - 42 Prozent der Teilnehmenden einer neuen Studie derUnternehmensberatung BearingPoint verwenden oder testen bereits weitreichendGenAI im Bereich Data Analytics (GenAI Analytics) in ihren Unternehmen. GenAIAnalytics bietet enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung und Automatisierungdatengetriebener Prozesse. Doch viele Unternehmen stehen bei der Umsetzung nocham Anfang - und kämpfen mit strategischen, organisatorischen und technischenHerausforderungen. 79 Prozent der Befragten fordern zudem eine stärkeregesamteuropäischen KI-Positionierung, um nicht weiter hinter den USA und Chinazurückzufallen.Unter dem Titel "What's next in Analytics?" hat BearingPoint Entscheider:innenaus Unternehmen der DACH-Region befragt. Das Ergebnis: 85 Prozent der Befragtensehen dringenden Handlungsbedarf bei ihrer aktuellen Analytics-Systemlandschaft,um GenAI Anwendungen zu implementieren. Darüber hinaus geben unter den befragtenPersonen 60 Prozent an, dass sie den zukünftigen Bedarf an GenAI-Expert:innen imAnalytics-Bereich nicht decken können. In den Fachabteilungen verfügen zudemlediglich 35 Prozent der Mitarbeitenden über gute Kenntnisse in dieser Thematik.Klare Strategien in technischer und organisatorischer Hinsicht sind daherunerlässlich, damit eine heterogene Tool-Landschaft und Fehlinvestitionenvermieden werden können.What's next in Analytics?GenAI Analytics bezeichnet den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz inden Bereichen Data Analytics, Reporting und Business Intelligence. Ziel ist es,Analytics getriebene Prozesse intelligenter, effizienter und interaktiver zugestalten - von der Analyse über die Visualisierung bis hin zur automatisiertenEntscheidungsunterstützung.Im Unternehmenskontext besteht weiterhin großes unausgeschöpftes Potenzial beimEinsatz von GenAI Analytics. Die Identifikation von hochwertigen,unternehmensspezifischen Anwendungsfällen sowie die Einbindung relevanterStakeholder wird für Organisationen entscheidend sein. Sowohl eine robusteCloud-basierte GenAI-Analytics-Architektur als auch die Stärkungen vonCompliance- und Governance-Strukturen stellen weitere wichtige Faktoren dar, umden Wandel im Analytics-Bereich voranzutreiben. Zudem kann die Gefahr einesFachkräftemangels durch Investitionen in Recruiting und KI-spezifischeTrainingsprogramme sowie dem flexiblen Einsatz externer Expert:innen reduziertwerden .Effizienzsteigerung dank GenAI Analytics: Fast die Hälfte der Befragten ist auf