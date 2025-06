GOLDMAN SACHS stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B von 307 auf 297 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere bleiben zudem auf der Empfehlungsliste von Goldman. Analystin Daniela Costa passte ihre operativen Ergebnisschätzungen an die jüngsten Zölle auf Stahl und Aluminium an, sowie an die wohl schwächere US-Auftragslage im Mai./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 17:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (26. Juni 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.