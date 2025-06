JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Matthew Lofting vewies am Donnerstag darauf, dass der Ölkonzern einen Pressebericht über laufende Übernahmegespräche mit seinem Rivalen BP dementiert hat. In seiner Modellrechnung, die eine 20-prozentige Übernahmeprämie sowie jährliche Synergien von 3,5 Milliarden US-Dollar nach Steuern beinhalte, würde eine solche Transaktion eher in bescheidenem als in wesentlichem Umfang zu Shells Ziel einer mehr als zehnprozentigen Rendite auf den freien Barmittelfzufluss je Aktie beitragen, betonte der Experte. Er verwies zudem darauf, dass die BP-Titel auf Jahres- und mehr noch auf Dreijahressicht denen von Shell hinterherhinkten./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 20:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 20:34 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 30,21EUR auf Tradegate (26. Juni 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m