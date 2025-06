Währungseffekte und höhere Kosten belasten H&M

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Bekleidungskonzern H&M hat ein weiteres schwieriges Quartal hinter sich. Die Schweden hatten dabei auch mit negativen Wechselkurseffekten durch die Entwicklung des US-Dollar und der schwedischen Krone zu kämpfen. Die Beschaffungskosten legten zu. Gestiegene Frachtkosten sowie Investitionen in das eigene Angebot schlugen sich ebenfalls negativ in den Ergebnissen nieder, erläuterte Konzernchef Daniel Ervér am Donnerstag in Stockholm im Zuge der Vorlage der Resultate. Auch sei das Vorjahresquartal vergleichsweise stark gelaufen.

Der Umsatz sank im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) um rund 5 Prozent auf 56,7 Milliarden Kronen (gut 5,1 Mrd Euro). Analysten hatten hier mit mehr Erlös gerechnet. Währungsbereinigt erzielte H&M trotz der Schließung einer Reihe von Geschäften ein Plus von einem Prozent, flächenbereinigt wuchs der Händler um drei Prozent.