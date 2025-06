Alibaba.com startet 880.00 € „CoCreate Pitch" auch für deutsche KMU

Darüber hinaus bringt Alibaba.com seine erfolgreiche, auf KMU zugeschnittene Fachveranstaltung CoCreate später in diesem Jahr nach London. Damit findet CoCreate erstmals als jährliches Doppel-Event, sowohl in London als auch in Las Vegas, statt. Seit 2023 treffen sich auf dem Event in Las Vegas jährlich mehr als 2.000 nordamerikanische KMU, um Kontakte zu knüpfen, Kooperationen und Geschäftsbeziehungen auf- und auszubauen und so Wachstum zu fördern. Aufbauend auf dem Erfolg des Las Vegas-Events, an dem in diesem Jahr voraussichtlich sogar über 3.000 Teilnehmer anwesend sein werden, erweitert Alibaba.com seine globale Präsenz mit der Einführung des ersten CoCreate-Events in Europa. Die Veranstaltung findet am 14. November 2025 in London statt.

Ein zentraler Bestandteil des CoCreate-Erfolgs ist der Wettbewerb „CoCreate Pitch". Als weltweit größter produktbasierter Pitch-Wettbewerb bietet er KMU die Möglichkeit, ihre einzigartigen und innovativen Produktideen zu präsentieren. Der globale Preispool von ca. 880.000 €1 umfasst:

Zwei Grand Champions ( Las Vegas und London ) erhalten jeweils ca. 175.000 €. 2

und ) erhalten jeweils ca. 175.000 €. 20 globale Gewinner erhalten bis zu 35.000 €. 2

Alle Teilnehmenden erhalten kostenlosen Zugang zu den KI-gestützten Beschaffungstools und dem Lieferantennetzwerk von Alibaba.com, was eine schnelle Prototypenentwicklung und kostengünstige Produktion ermöglicht.

Der Wettbewerb erstreckt sich über vier Monate. Deutsche KMU können ihre Produktideen ab sofort online einreichen. Die Einreichungen werden nach Innovation, Machbarkeit und Marktpotenzial bewertet. Die Finalisten werden ihre Pitches live bei den Events in Las Vegas und London vor einer Jury aus Branchenführern und Investoren präsentieren.