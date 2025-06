40-Prozent-Chance: Dieser Branchenführer steht vor einer Neubewertung

Vom Jahreshoch auf das Jahrestief in einem Monat: So schnell wendete sich das Blatt für die Aktien des französischen Pharmariesen Sanofi. Sorge vor den Folgen der US-Zollpolitik sowie dem radikalen Richtungswechsel in der US-Gesundheitspolitik unter dem neuen Minister Robert F. Kennedy ließen in der gesamten Branche die Kurse purzeln.

Auch operativ gab es schlechte Nachrichten in den vergangenen 12 Monaten. Im September 2024 wurde klar, dass das Multiple-Sklerose-Medikament Tolebrutinib in zwei Phase-III-Studien die primären Ziele nicht erreichen konnte. Ein Lichtblick war immerhin das positive Ergebnis der Studie zu einer progressiven MS-Form, die weniger häufig und schwerer behandelbar ist.

Im Februar 2025 erlebte das E.-Coli-Impfstoffprojekt einen Rückschlag in der späten Testphase, und im Mai 2025 verfehlte der COPD-Medikamentenkandidat Itepekimab in einer Phase-III-Studie eines von zwei festgelegten Zielen. COPD ist weltweit die dritthäufigste Todesursache und derzeit noch nicht heilbar.

Trotz dieser Rückschläge gibt es auch Lichtblicke, wie die Analysten der Baader Bank in einem neuen Report zur Aktie betonen. Besonders hervorzuheben ist das Mittel Dupixent, das 2024 in den USA und Europa für COPD zugelassen wurde, was das Umsatzpotenzial erheblich steigert. Zudem wurden vielversprechende Fortschritte in der Immunologie und Atemwegserkrankungen erzielt, etwa bei der Behandlung von Hämophilie und entzündlichen Darmerkrankungen.

Der Verkauf des Segmentes für Verbrauchergesundheit spülte 10 Milliarden Euro in die Kasse. Ein Teil des Kapitals fließt in Aktienrückkäufe, ein anderer in Akquisitionen, wie die 9,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Blueprint Medicines, einem Unternehmen, das sich auf seltene Krankheiten spezialisiert hat.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Zahlen für 2024 zeigen ebenfalls in die richtige Richtung. 2024 stiegen die Umsätze um etwa 11 Prozent auf 41,1 Milliarden Euro, während die operative Marge stabil bei rund 21 Prozent lag. Insbesondere der Erfolg von Dupixent und der Impfstoffsparte trugen maßgeblich zu diesem Wachstum bei. Das Unternehmen plant, bis 2030 mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz mit neu eingeführten Arzneimitteln zu erzielen.

Für Anleger sieht die Aktie nach einer langen Durststrecke wieder spannend aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sanofi für 2025 liegt bei etwa 13 – eines der niedrigsten unter den großen Pharmakonzernen. Die Baader-Analysten sehen ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent auf einen Zielwert von 116 Euro. Anleger streichen dazu aktuell eine starke Dividendenrendite von rund 5 Prozent ein.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 82,31EUR auf Tradegate (26. Juni 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,43 € , was eine Steigerung von +5,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer