Palantir knackt Allzeithoch – politische Strippenzieher profitieren massiv

Die Palantir-Aktie hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch bei 147,67 US-Dollar erreicht und legte intraday um bis zu 3,1 Prozent zu, bevor der Titel bei 142,90 US-Dollar schloss. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier einen Anstieg von rund 89 Prozent – im Jahresvergleich steht ein Plus von knapp 482 Prozent. Damit ist Palantir derzeit die erfolgreichste Aktie im S&P 500.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Bericht des Project on Government Oversight (POGO), laut dem Stephen Miller, ein einflussreicher Berater von Donald Trump, über Familienanteile an Palantir verfügt. Diese wurden bislang nicht öffentlich gemacht, sollen aber einen Wert zwischen 100.000 und 250.000 US-Dollar haben. Die Aktien seien "technisch gesehen auf dem Konto eines der kleinen Kinder von Miller gehalten", rechtlich aber dennoch relevant: "Vermögenswerte, die einem Ehepartner oder einem minderjährigen Kind gehören, [werden] so behandelt, als ob sie dem Arbeitnehmer gehören", so POGO unter Berufung auf das Office of Government Ethics.