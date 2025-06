US-Wirtschaft könnte auf Bruchpunkt noch in diesem Sommer zusteuern

Das sogenannte "Break-Scenario", das die BofA in einem aktuellen Bericht skizziert, geht von einer plötzlichen Schwäche des Arbeitsmarktes aus, etwa durch rückläufige Neueinstellungen oder einen Einbruch bei Unternehmensinvestitionen.

Die US-Wirtschaft steht möglicherweise an einem kritischen Wendepunkt, und der könnte früher kommen, als viele Marktteilnehmer glauben. Analysten der Bank of America Global Research (BofA) warnen, dass die makroökonomische Stabilität der Vereinigten Staaten bereits im Sommer 2025 ernsthaft ins Wanken geraten könnte. Sollten sich Konjunktursignale rasch eintrüben, rechnen die Ökonomen mit aggressiven Zinssenkungen durch die Federal Reserve, möglicherweise um bis zu 75 Basispunkte noch vor Jahresende.

Erste Anzeichen für einen solchen Rückgang sind bereits erkennbar, bestätigt Neil Dutta, Ökonom bei Renaissance Macro, gegenüber MarketWatch und sieht die Entwicklung am Arbeitsmarkt mit "starker Besorgnis". Überlagert werde dies alles jedoch durch Ausgaben in einem einzigen Bereich, der Künstlichen Intelligenz, während es in allen anderen Sparten eher schleppend vorangehe.

Auch geopolitische Spannungen oder erneute Lieferkettenprobleme könnten die US-Wirtschaft in eine Notlage bringen. Das Resultat wäre eine abrupte Abkühlung der Binnenkonjunktur und ein deutlicher Rückgang der Inflation. Genug, um die US-Notenbank zum Handeln zu zwingen.

"Wenn etwas in der US-Wirtschaft brechen sollte, dann höchstwahrscheinlich im Verlauf dieses Sommers", fassen die Autoren Aditya Bhave und Shruti Mishra die Lage zusammen. Zwar handelt es sich bei diesem Szenario laut BofA nicht um die Basiserwartung, doch die Risiken nehmen zu, insbesondere weil die wirtschaftliche Resilienz zunehmend von nur wenigen Säulen getragen wird. Neben dem überhitzten Arbeitsmarkt ist dies vor allem ein wackeliger Konsumsektor, der vor dem Hintergrund steigender Verbraucherpreise auf eine ernsthafte Prüfung zusteuert.

Sollte die Fed tatsächlich gezwungen sein, die Zinsen deutlich zu senken, könnten die Märkte binnen kürzester Zeit auf ein neues Regime umschalten. In einem solchen Umfeld dürften risikoarme Anlagen wie langlaufende US-Staatsanleihen profitieren, während konjunktursensible Sektoren wie Industrie, Einzelhandel oder zyklischer Konsum unter Druck geraten könnten. Auch der US-Dollar wäre anfällig für Abwertungsdruck, mit weitreichenden Folgen für globale Kapitalströme und Rohstoffmärkte.

Besonders brisant ist dabei, dass trotz dieser warnenden Stimmen viele Marktakteure derzeit vor allem das optimistische Szenario einpreisen. Also eine weiterhin starke Konjunktur mit sanft sinkender Inflation und vorsichtigen Zinssenkungen ab 2026. Der Aktienmarkt notiert nahe Allzeithochs, der S&P 500 zeigt kaum Ermüdungserscheinungen.

Diese Diskrepanz zwischen Marktbewertung und möglichen Risiken könnte zu einer heftigen Reaktion an den Börsen führen und eine steile Talfahrt auslösen, sollte auch nur ein Faktor nicht absolut perfekt ausfallen.

Die Fed selbst sendet gemischte Signale: Laut dem jüngsten "Dot Plot" erwartet etwa die Hälfte der Mitglieder keine Zinssenkung mehr in 2025, während die andere Hälfte zwei moderate Schritte nach unten in Aussicht stellt. Doch selbst BofA mahnt, dem Dot Plot nicht zu viel Vertrauen zu schenken, da die Prognosen der Notenbank in der Vergangenheit häufig daneben lagen.

Die kommenden Monate könnten daher zur Nagelprobe werden. Entscheidend wird sein, ob der US-Arbeitsmarkt seine Widerstandskraft beibehält oder erste Risse zeigt. Ebenso wichtig sind die Entwicklungen der Konsumausgaben und der Unternehmensinvestitionen. Ein plötzlicher Einbruch in einem dieser Bereiche könnte die Fed unter Zugzwang setzen und die Märkte auf dem falschen Fuß erwischen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion