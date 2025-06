IKEA startet Preiskampagne trotz Umsatzrückgang!

Inmitten weltweiter Kaufzurückhaltung und steigender Lebenshaltungskosten geht der schwedische Möbelriese IKEA in die Offensive: Mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent in seinen Restaurants sowie kostenlosen Mahlzeiten für Kinder will das Unternehmen verstärkt preisbewusste Konsumenten anlocken. Gleichzeitig investiert IKEA trotz rückläufiger Umsätze kräftig in die Expansion und eröffnet weltweit 58 neue Filialen.

"Das Vertrauen der Verbraucher sinkt. Menschen halten ihr Geld lieber zusammen oder lassen es auf Sparkonten liegen," sagte Tolga Öncü, Chief Operating Officer bei IKEA Retail.