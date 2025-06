Bitrise wird zur ersten Mobile-DevOps-Plattform mit eigenem Rechenzentrum in der EU und stärkt damit die Datensouveränität europäischer Kunden

AMSTERDAM und LONDON, 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Bitrise, die führende Mobile-DevOps-Plattform, kündigte heute Pläne zur Eröffnung eines Rechenzentrums in den Niederlanden an. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach Datenresidenz innerhalb der Europäischen Union (EU).

Das neue Rechenzentrum wird das erste seiner Art in der EU sein, das von einer DevOps-Plattform betrieben wird. Es bietet Unternehmen eine vollständig gehostete und verwaltete Lösung, um die strengen Anforderungen an Datenschutz und Compliance in der Region zu erfüllen. Bitrise investiert 3 Millionen US-Dollar in das Projekt und unterstützt damit das erwartete Wachstum der europäischen Rechenzentrumskapazität um 22 % im Jahr 2025 – ein Zeichen für Europas Fokus auf operative Resilienz und Datensouveränität.

„In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und zunehmender regulatorischer Komplexität braucht mobile Innovation in Europa Souveränität, Geschwindigkeit und Sicherheit", sagte Barnabás Birmacher, CEO und Mitgründer von Bitrise. „Mit dem Start der ersten in der EU gehosteten DevOps-Plattform gibt Bitrise seinen Kunden volle Kontrolle über ihre Daten, stellt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher und ermöglicht es ihnen, Entwicklung schneller und sicherer zu skalieren."

EU-Kunden beim Aufbau, Wachstum und Wettbewerb unterstützen

Die Investition in ein Rechenzentrum in Amsterdam stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Unterstützung für EU-Kunden dar, da sie diesen mehr Flexibilität und Kontrolle bietet. Durch die Nachbildung des erfolgreichen Rechenzentrumsmodells aus den USA wird Bitrise dieselbe leistungsstarke Apple M4- und Linux-basierte Infrastruktur in Europa bereitstellen, sodass Unternehmen ihren Datenstandort frei wählen und ihre Risiko- und Compliance-Anforderungen erfüllen können.

Diese Expansion ist eine direkte Reaktion auf die wachsende Nachfrage von Unternehmen mit Sitz in der EU sowie globalen Marken, die in der Region tätig sind. Durch die Stärkung der Datensicherheit und -souveränität erhalten Kunden Zugang zu den Tools, die sie benötigen, um ihre Entwicklung sicher zu skalieren und in einem sich schnell verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Da Datensouveränität für europäische Unternehmen zu einer kritischen Priorität wird, kommt Bitrises Entscheidung für ein EU-Rechenzentrum genau zum richtigen Zeitpunkt", sagte Reza Malekzadeh, General Partner bei Partech und Vorstandsmitglied von Bitrise. „Bitrise setzt neue Standards für DevOps in Europa, indem es Unternehmen ermöglicht, strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ohne bei Geschwindigkeit oder Innovation Kompromisse eingehen zu müssen."