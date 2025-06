Aktionärinnen und Aktionäre von Landis+Gyr genehmigen alle Anträge

CHAM, Schweiz, 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) fand gestern in Steinhausen statt. Die Versammlung genehmigte alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge und wählte Audrey Zibelman zur neuen Verwaltungsratspräsidentin. 218 Aktionärinnen und Aktionäre (einschliesslich Stimmrechtsvertreter) nahmen an der Versammlung teil und vertraten 57.39% des Aktienkapitals.