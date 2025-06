Absichtserklärung mit Rio Tinto über das ELi-Process-Verfahren

- Rio Tinto und RAM möchten Möglichkeiten für RAM prüfen, um Optimierungstestarbeiten abzuschließen und die Prozessgestaltungskriterien für eine Pilot-/Demonstrationsanlage zu aktualisieren.

- Vorbehaltlich weiterer Vereinbarungen können Rio Tinto und RAM Versuche durchführen, um ELi in einer realen Anwendung zu testen.

- ELi liefert möglicherweise eine erhebliche Betriebskostenreduzierung bei der Umwandlung von Lithiumchlorid-Sole in Lithiumhydroxid (oder -karbonat) durch die erhebliche Reduzierung von Großmengen an Reagenzien, die für das herkömmliche chemische Fällungsverfahren benötigt werden.

- RAM hat 2023 bzw. 2024 erfolgreich Rio Tintos Rincon-Solen in Klärungs- und 1.000-stündigen Elektrolyse-Pilottests getestet und hochreine Lithium-Monohydrat-Kristalle hergestellt[1].

26. Juni 2025 / IRW-Press / Neometals Ltd (ASX: NMT) („Neometals“ oder „das Unternehmen“) und der führende Bergbaudienstleister Mineral Resources Limited (ASX:MIN) („MIN“) berichten, dass das 70:30-Beteiligungsunternehmen Reed Advanced Materials Pty Ltd („RAM“) eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MoU“) mit der Rio Tinto Group (via Livent USA Corp.) („Rio Tinto“) unterzeichnet hat. RAM ist die Holdinggesellschaft für ELi.

Die Absichtserklärung markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung von ELi, bei der mittels Elektrizität Lithiumchloridlösungen in Lithiumhydroxid in einer herkömmlichen Chloralkalizelle umgewandelt wird. Dadurch sind die großen Mengen an chemischen Reagenzien, die im branchenüblichen chemischen Fällungsverfahren benötigt werden, nicht mehr nötig. ELi hat das Potenzial, den Anwendern eine deutliche Veränderung der Betriebskosten im Vergleich zur branchenüblichen chemischen Fällung zu liefern.

Die nächsten Schritte könnten Optimierungstestarbeiten, eine Aktualisierung der Prozessgestaltungskriterien und bei Zustimmung durch Rio Tinto die Fertigstellung der detaillierten Planung und Kostenschätzung für eine Demonstrationsanlage in Argentinien sein.

Neometals Managing Director, Chris Reed, sagte:

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Rio Tinto, um das Potenzial zu untersuchen, diese Technologie näher an den Markt zu bringen. Rio Tinto ist weltweit führend bei Rohstoffen für die Energiewende und verfügt über Größe, Entwicklungsfähigkeiten und finanzielle Stärke. Wir sind zuversichtlich, dass ELi eine ideale Ergänzung zu Rio Tintos direkten Llithiumextraktionstechnologien (DLE) sein kann, um den Wert ihres Tier-1-Portfolios weiter zu steigern.“

Gemäß der Absichtserklärung möchten Rio Tinto und RAM Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur potenziellen Validierung von ELi besprechen und prüfen. Dabei soll es insbesondere um Folgendes gehen:

- Das Potenzial für Rio Tinto, Optimierungstestarbeiten und Aktualisierungen des Prozessverfahrens zu finanzieren. Die Zusammenarbeit bei weiteren technischen Arbeiten oder Aktivitäten zur Kostenvoranschlagserstellung muss noch vereinbart werden.

- Die Schaffung einer Rahmenvereinbarung gemäß der Rio Tinto auf die Leistungen von ELi durch erweiterte Tests bis zu Technology Readiness Level 7 durch zukünftige Tests zugreifen kann; sowie

- das Potenzial für eine Evaluierungslizenz, die der Verhandlung und der Unterzeichnung einer separaten Vereinbarung unterliegen würde.

Sofern dies aufgrund der Zusammenarbeitsbemühungen gemäß der Absichtserklärung von beiden Seiten erwünscht ist, können Rio Tinto und RAM außerdem:

Eine bindende Rahmenvereinbarung oder ähnliche Vereinbarung für Feldversuche über längere Betriebszeiten schaffen, um ELi in einer echten Anwendung zu testen; und

anschließend das Potenzial für eine weitere verpflichtende kommerzielle Vereinbarung besprechen und prüfen, um einen Geschäftsfall für die Anwendung von ELi auf Lithium-Sole-Vorkommen zu entwickeln, die jetzt oder in naher Zukunft der Rio Tinto Group gehören.

Die Absichtserklärung stellt für keine der Parteien eine Exklusivität oder Verpflichtung zum Abschluss einer weiteren Vereinbarung dar.

Mit Ausnahme der Konditionen zu Vertraulichkeit und Urheberrecht, die rechtlich bindend und durchsetzbar sind, vereinbaren die Parteien, dass der Rest der Absichtserklärung keine rechtsverbindlichen Verpflichtungen begründet und von keiner der Parteien durchsetzbar ist. Ungeachtet des nicht-verbindlichen Charakters, sieht RAM einen Wert in Rio Tintos Bereitschaft zur Durchführung einer Absichtserklärung zu den in dieser Meldung zusammengefassten Bedingungen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass aus der Zusammenarbeit und Kooperation im Rahmen der Absichtserklärung eine verbindliche formelle Vereinbarung hervorgeht.

Die Absichtserklärung hat eine Laufzeit von 8 Monaten, sofern sie nicht durch schriftliche Vereinbarung der Parteien verlängert oder vorzeitig beendet wird.

Detaillierte Zusammenfassung des ELi-Projekts

In Anhang A dieser Meldung findet sich eine Präsentation, die weitere Einzelheiten zur ELi-Technologie enthält.

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Genehmigt im Namen von Neometals durch Christopher Reed, Managing Director.

ENDE

Für weitere Informationen besuchen Sie www.neometals.com.au oder kontaktieren Sie:

Christopher Reed

Managing Director/CEO

Neometals Ltd

T +61 8 9322 1182

E info@neometals.com.au

Lucas Robinson

Managing Director

Corporate Storytime

T +61 408 228 889

E lucas@corporatestorytime.com

Über Neometals Ltd

Das Ziel von Neometals ist es, durch die nachhaltige Produktion wichtiger und wertvoller Materialien, die für eine sauberere Zukunft unerlässlich sind, einen Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen vermarktet ein Portfolio nachhaltiger Verarbeitungslösungen, mit denen wichtige Materialien aus hochwertigen Abfallströmen recycelt und/oder zurückgewonnen werden, und betreibt parallel dazu die Exploration und Erschließung eines umweltfreundlichen Bergbaubetriebs im Rahmen seines Goldprojekts Barrambie.

Das Portfolio der in der Entwicklung befindlichen Verarbeitungslösungen des Unternehmens umfasst:

- Lithium-Ionen-Batterie („LiB“) Recyclingtechnologie (50 % NMT) – patentierte Technologie, die (über Primobius GmbH) gemeinsam mit dem 150 Jahre alten deutschen Anlagenbauer SMS group GmbH kommerzialisiert wird. Primobius liefert an Mercedes-Benz eine Recyclinganlage für Mercedes-Benz mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Jahr, die derzeit installiert und in Betrieb genommen wird.

- Lithiumchemikalien (70 % NMT) – Patentiertes ELi-Elektrolyseverfahren, das sich zu 30 % im Besitz von Mineral Resources Ltd. befindet, mit dem Ziel, Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgestein zu Betriebskosten im untersten Quartil zu produzieren. Erfolgreich abgeschlossene Testarbeiten im Pilotmaßstab und Planung der industriellen Validierung mit Finanzierungspartnern durch kontinuierliche Demonstrationsanlagenversuche mit dem Ziel eines Geschäftsmodells für die Lizenzierung von Technologien.

- Vanadiumgewinnung (100 % NMT) – Zum Patent angemeldetes hydrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus einem Nebenprodukt der Stahlerzeugung („Schlacke“) zu Betriebskosten und einem CO2-Fußabdruck im untersten Quartil. Planung der Nutzung im Rahmen eines Geschäftsmodells für Technologielizenzen. Der Projektfinanzierungsprozess für die erste kommerzielle Anlage ist im Gange (86,1 % NMT).

Das restliche vorgelagerte Mineralien-Asset des Unternehmens weist zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten und Mineralressourcen auf:

- Gold bei Barrambie (100 % NMT) – historischer Produzent von hochgradigem Gold aus den frühen 1900er Jahren, mit sehr begrenzter moderner Exploration. Erste Goldexplorationen haben das Potenzial für Goldfunde im Camp-Maßstab aufgezeigt. Im Jahr 2025 wird ein aktives Explorationsprogramm durchgeführt. Barrambie liegt in der Nähe einer Reihe von Goldprojekten im Camp-Maßstab mit bestehender Verarbeitungsinfrastruktur.

- Titan und Vanadium bei Barrambie (100 % NMT) – Die weltweit zweithochgradigste Titanlagerstätte in Hartgestein befindet sich zurzeit in einem Veräußerungsprozess.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[1] Weitere Einzelheiten finden Sie in der ASX-Meldung von Neometals vom 12. November 2024 mit dem Titel „Positive Ergebnisse von ELi-Pilottestlauf“.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Neometals - noch ist´s nicht zu spät einzusteigen Neometals +9,14 % Aktie 9 Aufrufe heute morimori gestern 12:57

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.