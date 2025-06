Merz wirbt beim Europäischen Rat für schnellen Deal mit USA

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem ersten Auftritt beim Europäischen Rat Wirtschaftsthemen hervorgehoben. "Wir werden über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu sprechen haben", sagte der Kanzler am Donnerstagmorgen in Brüssel unmittelbar vor Beginn des Treffens.



Er unterstütze die Kommission in ihrem Bemühen, bei diesem Thema voranzukommen. "Ich unterstütze die EU-Kommission auch in allen Anstrengungen, jetzt schnell zu einem Handelsabkommen mit den USA zu kommen. Ich möchte außerdem, dass wir Mercosur auf den Weg bringen und weitere Handelsabkommen abschließen." Europa stehe vor entscheidenden Wochen und Monaten, so der Kanzler.



Es gebe auch "eine große Zahl" von weiteren Themen, darunter der "Nachklang des gestrigen Nato-Rates und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Europäische Union". Das Thema Russland-Sanktionen sprach Merz dabei nicht an. Hier dürfte es aber noch Diskussionen geben - nicht alle EU-Länder wollen mitziehen.