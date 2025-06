Liechtenstein Life lance sa nouvelle police Wealth

Schaan, Liechtenstein (ots) - · Liechtenstein Life Wealth allie les avantages

des assurances vie et les attraits d'un dépôt d'investissement.



· La nouvelle police de fonds combine avec succès prévoyance et constitution de

patrimoine avec des possibilités innovantes de planification successorale.





· Sur le marché allemand, la police Wealth de Liechtenstein Life fait partie desproduits les plus demandés en matière de gestion successorale et de transmissionpatrimoniale.Liechtenstein Life Assurance AG lance sur le marché Liechtenstein Life Wealth,une solution d'assurance qui combine une couverture étendue avec uneconstitution de patrimoine hautement efficace et qui ouvre de nouvellespossibilités de planification successorale. La police s'adresse spécifiquementaux particuliers fortunés, entrepreneurs, indépendants et salariés à hautsrevenus en Suisse.L'assurance vie basée sur des fonds conjugue les avantages d'un portefeuille defonds largement diversifié avec les possibilités d'aménagement fiscal d'uneassurance vie du pilier 3b. Elle combine une offre globale attrayante deprestations d'assurance avec un astucieux placement de capitaux dans plus de 150catégories d'actions institutionnelles et ETF, qui peuvent être assemblés etajustés en continu selon des stratégies de placement individuelles sur mesure.Avec Liechtenstein Life Wealth, il est possible d'épargner pour se constituer unpatrimoine jusqu'à son centième anniversaire et, grâce à un droit desouscription juridiquement sûr, de le transmettre à ses enfants, son partenaireou d'autres bénéficiaires, selon ses propres volontés. Pour protéger ses prochesen cas de décès, des sommes de garantie allant jusqu'à 200 % du montant de laprime sont possibles, même si celle-ci est versée en une seule fois. Le plan deversement peut être adapté précisément en fonction de la situation et despriorités personnelles: des versements partiels peuvent être fixés à laconclusion du contrat et pendant toute sa durée, et ils sont exonérés d'impôtslorsque la planification est optimale. Le produit est conçu avant tout pour desversements uniques, pour pouvoir profiter au maximum des avantages fiscaux. Desversements périodiques sont également possibles, ce qui permet d'éviter le droitde timbre. Des valeurs de rachat intéressantes s'appliquent dès l'entrée envigueur du contrat.Pour les intermédiaires, Liechtenstein Life Wealth ouvre de nouveaux champs deconseil innovants auprès de clients exigeants et fortunés : des retraits des