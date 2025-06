Liechtenstein Life lancia la nuova polizza Wealth

Schaan, Liechtenstein (ots) - · Liechtenstein Life Wealth unisce i vantaggi

delle assicurazioni sulla vita con gli elementi interessanti di un deposito di

investimento.



· La nuova polizza collegata a un fondo combina previdenza e costituzione del

patrimonio efficaci con possibilità di pianificazione successoria innovative.





· Nel mercato tedesco, la polizza Wealth di Liechtenstein Life è uno deiprodotti più richiesti per la gestione della successione e il trasferimento delpatrimonio.Liechtenstein Life Assurance AG presenta Liechtenstein Life Wealth, portando sulmercato una soluzione assicurativa che unisce una copertura assicurativacompleta con una costituzione del patrimonio ad altissima efficienza e offrenuove possibilità di pianificazione successoria. La polizza si rivolge inparticolare a privati facoltosi, imprenditori, lavoratori autonomi e lavoratoriad alto reddito in Svizzera.L'assicurazione sulla vita basata su fondi unisce i vantaggi di un ampioportafoglio costituito da fondi con le possibilità di pianificazione fiscale diun'assicurazione sulla vita del pilastro 3b. Combina un vantaggioso pacchetto diprestazioni assicurative con un investimento di capitale intelligente in oltre150 classi di investimento istituzionali e ETF, assemblabili e adattabili neltempo a strategie d'investimento personalizzate e individuali. Con LiechtensteinLife Wealth è possibile accumulare patrimonio fino al centesimo anno di età etrasferirlo a figli, partner o altri beneficiari secondo le propriedisposizioni, grazie al diritto del beneficiario garantito dalla legge. In casodi decesso, la copertura assicurativa dei propri familiari può raggiungere sommedi garanzia fino al 200 per cento della somma dei premi versati, anche se informa di pagamento unico. Il piano di liquidazione può essere personalizzato inmodo flessibile, adattandosi perfettamente alle esigenze individuali e allepriorità personali: le liquidazioni parziali possono essere stabilite al momentodella stipula del contratto e per l'intera durata della polizza e, in presenzadi una pianificazione ottimale, sono esenti da imposte. Il prodotto è progettatoprincipalmente per pagamenti unici, così da poter beneficiare al massimo deivantaggi fiscali. Tuttavia, sono possibili anche versamenti periodici, per cuinon si applica la tassa di bollo. Fin dal primo giorno di validità contrattuale,si applicano valori di riscatto interessanti.Liechtenstein Life Wealth apre nuove e innovative opportunità di consulenza per