Breites Bündnis fordert mehr Geld für Kinder und Familien

BERLIN (dpa-AFX) - Milliardenschwere Steuerentlastungen sollen der deutschen Wirtschaft aus ihrer Krise helfen. Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, das unter anderem erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen bereits zum 1. Juli vorsieht. Das soll dafür sorgen, dass Firmen wieder mehr investieren.

"Das ist das, was diese Regierung sich vorgenommen hat: Die wirtschaftliche Stärke, das Wachstum, die Sicherung von Arbeitsplätzen nach ganz vorne zu stellen", sagte Finanzminister Lars Klingbeil in der Bundestagsdebatte. Für die schwarz-rote Koalition ist die Ankurbelung der schwachen Wirtschaft eins der dringendsten Themen, denn Deutschland droht das dritte Jahr in Folge ohne Wirtschaftswachstum. Die Steuerentlastungen werden allerdings teuer.