GenH2 stellt verlustfreie Flüssigwasserstoffspeicherung auf der Hydrogen Technology Expo North America vor

München (IRW-Press/26.06.2025) - GenH2 Corp., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Philomaxcap AG (ISIN: DE000A1A6WB2), hat sich mit Taylor-Wharton (einer Tochtergesellschaft von Air Water Inc.) zusammengetan, um die bahnbrechende Controlled Storage-Technologie von GenH2 für Flüssigwasserstoff vorzustellen, die Wasserstoffverluste während des Transfers, der Lagerung und der Abgabe eliminiert. Josh McMorrow, CEO von Philomaxcap, erklärte: "Die kontrollierte Speicherung von GenH2 wird zum Industriestandard für Flüssigwasserstoff-Infrastrukturanwendungen wie Schwerlastverkehr, Busverkehr, Luftfahrt und Materialtransport."

GenH2 stellt verlustfreie Flüssigwasserstoffspeicherung auf der Konferenz Hydrogen Technology Expo North America in den Mittelpunkt

Die innovative Technologie des Unternehmens wird am Taylor-Wharton-Stand # 901 vom 25. bis 26. Juni im NRG Center in Houston, Texas, vorgestellt

"Unsere verlustfreie Lösung definiert neu, was möglich ist, und macht Wasserstoff zu einer realisierbaren, skalierbaren sauberen Energiequelle. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Taylor-Wharton, um diesen Durchbruch auf den Markt zu bringen."

- Greg Gosnell, CEO von GenH2

Titusville, Florida, USA (25. Juni 2025) - GenH2 ( http://www.genh2.com/), ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasserstoffinfrastrukturtechnologie, arbeitet mit Taylor-Wharton ( https://twcryo.com/), einem Tochterunternehmen von Air Water America Inc. zusammen, um sein bahnbrechendes System zur verlustfreien Speicherung von Flüssigwasserstoff vorzustellen. Die gemeinsame Lösung wird auf der Hydrogen Technology Expo North America, die vom 25. bis 26. Juni im NRG Center in Houston, Texas, stattfindet, am Stand Nr. 901 vorgestellt.

Die Hydrogen Technology Expo ist die größte Veranstaltung zum Thema Wasserstoff in Nordamerika und bringt Branchenführer und Innovatoren zusammen, um die Einführung von Wasserstoff für stationäre und mobile Anwendungen zu beschleunigen.

Ein Haupthindernis für die breite Nutzung von Wasserstoff ist der Verlust, der beim Transport und bei der Speicherung auftritt. Bei herkömmlichen Tanksystemen entweicht aufgrund des steigenden Drucks routinemäßig Wasserstoffgas, was zu finanzieller Verschwendung, betrieblicher Ineffizienz und erhöhten Emissionen führt. Das kontrollierte Speichersystem von GenH2, das auf der Integrated Refrigeration and Storage (IRaS)-Technologie der NASA basiert, löst diese Herausforderung, indem es flüssigen Wasserstoff in einem unterkühlten Zustand hält und verdampftes Gas zurückführt - mit dem Ergebnis einer echten Null-Verlust-Leistung.