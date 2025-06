APA ots news Drei mit Marken-Refresh, neuem Look und neuer Kampagne. - Neue Markenausrichtung näher am Menschen. - Kund:innen und deren Bedürfnisse stehen noch stärker im Fokus. - Neues Design, Sound-Logo, neues Markendach. - Erste Outputs: neue Image- & Produkt-Kampagne. Kaum eine Industrie ist so …