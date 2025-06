Der Sommer ist DIE Einstiegschance bei Renk & Rheinmetall

Der NATO-Gipfel bringt Bewegung in die europäischen Rüstungsaktien. Die Mitgliedsstaaten haben sich verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen: Künftig sollen 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in die Kernverteidigung und weitere 1,5 Prozent in angrenzende sicherheitsrelevante Bereiche fließen. Das entspricht einer Erhöhung um Hunderte Milliarden US-Dollar jährlich – ein massiver Aufstockungsschub gegenüber dem bisherigen 2-Prozent-Ziel.

"Der Beschluss wirkt wie ein Turbo für die gesamte Branche", so ein Marktbeobachter. Anleger reagierten prompt: Am Donnerstag gehörten Rheinmetall und Fincantieri mit Kursgewinnen von über 4 und 6 Prozent zu den stärksten Werten, während der europäische Rüstungsindex um weitere 1,3 Prozent zulegte. Seit Jahresbeginn liegt er nun fast 50 Prozent im Plus.