H&M-Aktie schießt nach oben: Sommergeschäft zieht an!

Die Aktie des schwedischen Modegiganten H&M (Hennes & Mauritz) hat am Donnerstagvormittag kräftig zugelegt. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt und schwächer als erwarteten Quartalszahlen beflügelt eine überraschend positive Absatzprognose für den Juni die Stimmung an den Märkten. Aktuell notiert die Aktie 5,3 Prozent im Plus bei 12,370 Euro (Stand: 11:30 Uhr MESZ, Tradegate).

Hoffnungsschimmer im Sommer