Kupfer schießt hoch – Goldman warnt vor globaler Schieflage

Ein Bericht der Goldman Sachs Group liefert zusätzliche Impulse. Das Investmenthaus rechnet mit einem Preisanstieg auf rund 10.050 US-Dollar pro Tonne im kommenden Jahr. Die Analysten um Eoin Dinsmore begründen die Prognose mit Engpässen außerhalb der Vereinigten Staaten. "Der Kupfermarkt außerhalb der USA hat sich angespannt, was trotz des derzeitigen Überschusses auf dem Weltmarkt zu Befürchtungen einer regionalen Kupferknappheit führt", heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Ein wesentlicher Faktor für die Lage sei der Lagerabbau in den USA, Rekordlieferungen und drohende Importzölle. Derzeit prüft Washington die Einführung von Abgaben in Höhe von 25 Prozent auf Kupferimporte. Sollte die Maßnahme umgesetzt werden, könnte der Preis bis Dezember bei rund 9.700 US-Dollar pro Tonne liegen, so die Analysten von Goldman Sachs. An der London Metal Exchange (LME) kletterte der Preis am Morgen um 0,5 Prozent auf 9.712 US-Dollar pro Tonne.