Sama erhält neuerlich Zertifizierung als B Corp-Unternehmen und veröffentlicht Impact Report 2024

Der B Impact-Score des Unternehmens stieg um 19,9 Punkte. Dank der Initiativen des Jahres 2024 wurde der CO2-Fußabdruck um 17,1 % gesenkt, 23 % des Stroms auf erneuerbare Energien umgestellt und die Programme zur Karriereförderung für talentierte Arbeitskräfte in Ostafrika weiter vertieft.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 26. Juni 2025 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit agilem Daten-Labeling für das Modelltraining und die Leistungsevaluierung, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen erneut erfolgreich als Certified B Corporation zertifiziert wurde. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen in seinem Bestreben, einen Ausgleich zwischen Gewinn und Zweck zu schaffen. Die erneute Zertifizierung fällt mit der Veröffentlichung von Samas Annual Impact Report 2024 zusammen, in dem das Unternehmen detailliert über seine Fortschritte im Rahmen wichtiger ESG-Initiativen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berichtet.

Sama erhielt von B Corp. eine „B Impact“-Gesamtbewertung von 118,4 Punkten, gegenüber 98,5 Punkten bei der Erstzertifizierung im Jahr 2020. Das Überschreiten der für den B Corp-Status erforderlichen Schwelle von 80 Punkten und die mehr als Verdoppelung der durchschnittlichen Punktezahl gewöhnlicher Unternehmen ist eine fabelhafte Neubewertung, welche die Fortschritte von Sama in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeiterentwicklung, kommunale Auswirkungen und Umweltverantwortung klar bestätigt. Alle Ergebnisse zu Samas Bewertung finden Sie unter diesem Link.

B Corp-Unternehmen sind Vorreiter beim Aufbau einer fairen, inklusiven und regenerativen Wirtschaft. Sie werden vom B Lab nach strengen Kriterien bewertet, die sich auf alle Geschäftsbereiche – einschließlich Unternehmensführung, kommunale Einbindung, Umweltauswirkungen etc. – erstrecken.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Zertifizierung als B Corp, die einen unabhängigen Nachweis dafür liefert, dass verantwortungsbewusste KI einen messbaren Nutzen für Mensch und Umwelt bringen kann und muss“, so Wendy Gonzalez, CEO von Sama. „Die Steigerung unserer Gesamtbewertung um fast 20 Punkte spiegelt die Tausenden von Entscheidungen wider, die unsere Teams in den letzten Jahren getroffen haben, um Ethik, Transparenz und Nachhaltigkeit tief in unserem Geschäftsmodell zu verankern.“