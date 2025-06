Auch die Gen Z schwört aufs Auto (FOTO)

--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

- Basis der Mobilität: Drei Viertel der unter 30-jährigen Deutschen möchten aufdas eigene Auto nicht verzichten.- Alternativen der Mobilität: Im Alltag sind die jungen Erwachsenen gerne auchper Fahrrad, Bus und Bahn oder zu Fuß unterwegs.- Gemeinsame Mobilität: Wäre kein eigenes Auto da, würden sechs von zehn der GenZ auf Fahrgemeinschaften setzen.Autofreie Zonen, Deutschlandticket, hohe Parkgebühren, Fahrradstraßen in derCity - einige politische Weichenstellungen der jüngsten Zeit weisen in eine eherautofreiere Zukunft. Ist das auch ein Szenario für die zwischen 1995 und 2010Geborenen, die sogenannte Generation Z (Gen Z)? Eher nicht. Denn für sie nimmtdas Auto als Fortbewegungsmittel einen sehr hohen Stellenwert ein. Nach demAutomobilbarometer 2025 "Cars: an eternal youth?" von Consors Finanz können sichnur etwa drei von zehn jungen Erwachsenen in Deutschland vorstellen, künftigkein Auto mehr zu nutzen. 75 Prozent der Gen Z mit eigenem Auto halten es sogarfür unverzichtbar für ihren Alltag. Zum Vergleich: Bei der Generation 50 plussagen das 80 Prozent in Deutschland, 89 Prozent der Befragten in eher ländlicherUmgebung und 91 Prozent der befragten Familien mit Kind.Nach dem Auto kommen ÖPNV und FahrradAutos sind für die Mehrheit der Gen Z hierzulande zwar das wichtigsteVerkehrsmittel, aber nicht das einzige. Für ihre täglichen Fahrten nutzen diejungen Erwachsenen neben dem Auto vor allem Bus und Bahn (48 Prozent), oder siegehen zu Fuß (ebenfalls 48 Prozent). Auch das Fahrrad ist gefragt (normales Rad:31 Prozent, E-Bike: 17 Prozent). Wenn man kein eigenes Auto hätte, würden sechsvon zehn jungen Erwachsenen alternativ auf Fahrgemeinschaften ausweichen,jeweils die Hälfte ein Auto für die geplante Fahrt mieten oder Carsharingnutzen. 43 Prozent würden auf ein Auto-Abo setzen. Im Gegensatz dazu zeigt sichdie Generation 50 plus weniger experimentierfreudig. Fahrgemeinschaften (30Prozent) oder Carsharing (29 Prozent) kommen für sie nur bedingt infrage. EinAuto zu mieten, wäre der Königsweg.Mit dem eigenen Auto unabhängig sein und Mietkosten vermeidenSchaut man sich an, warum die Gen Z das eigene Auto einem Miet- oder Leihwagenvorzieht, spielen vor allem Autonomie und wirtschaftliche Gründe eine Rolle 38Prozent der jungen Erwachsenen in Deutschland argumentieren, dass ein eigenesAuto ihnen vollständige Selbstbestimmung über das Fahrzeug ermöglicht. Fürjeweils 29 Prozent sind der Aufwand beim Mieten oder Sharing sowie die damit