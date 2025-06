Qualität, Rückverfolgbarkeit und Markteinführungszeit verbessert bei Sintetica mit dem Einsatz von PharmaSuite MES

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Führendes Pharmaunternehmen nutzt neue

elektronische Chargenprotokollierungsfunktionen als Teil eines umfassenden

Digitalisierungsprogramms



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt

gegeben, dass das Schweizer Unternehmen Sintetica SA (https://urldefense.com/v3/

__https:/sintetica.com/__;!!JhrIYaSK6lFZ!tgFqP1b5OK_FJSaJIo7s8_HShV5aT7Z0H7H1N_3

HX7P0zhX2Z-5sWWhU7KYdvPyFw4j1p5NjHbMM0i_FYZ0Zps5tpvK08ISD3EA$) das FactoryTalk®

PharmaSuite® (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factory

talk/operationsuite/mes/life-sciences.html?utm_source=ThirdParty&utm_medium=Publ

ic_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-07644-N0B2Z3&ut

m_content=news_wire) Manufacturing Execution System (MES) von Rockwell

Automation als treibenden Faktor für seine umfassende digitale Transformation

eingeführt hat.





Das 1921 gegründete Unternehmen Sintetica stellt eine Vielzahl innovativer

Arzneimittel her, darunter Medikamente für die Anästhesie, die

Schmerzbehandlung, die Intensivpflege und die Neuromodulation. Als Teil einer

umfassenderen Digitalisierungsinitiative wird das Unternehmen PharmaSuite MES in

einer Produktionsstätte in der Schweiz einsetzen, um Qualität, Überwachung,

Unternehmenseinblicke und externe Abläufe zu verbessern und gleichzeitig

schnellere Chargenprüfungen zu ermöglichen und dadurch die Markteinführungszeit

zu verkürzen.



"Pharmazeutische Unternehmen stehen unter operativem Druck, nicht nur von Seiten

der Verbraucher, sondern auch von Seiten der Industrie und des Gesetzgebers",

sagt Roger Gaemperle, EMEA Head of Industry Strategy and Marketing, Life

Sciences, Rockwell Automation. "Die Schaffung einer digitalen Grundlage zu

Beginn eines jeden Produktionsvorgangs ermöglicht einen schnelleren und

einfacheren Zugang zu wesentlichen Erkenntnissen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette. In dieser Rolle steigert unser PharmaSuite MES den Wert für

Pharmakunden beträchtlich."



Die Berater von Rockwell Automation arbeiteten während der Design- und

Implementierungsphase eng mit Sintetica zusammen. Die Flexibilität der Software

ermöglichte es, sie auch noch in der Spätphase des Programms zu modifizieren,

sodass sie den sich weiterentwickelnden Anforderungen von Sintetica noch besser

gerecht werden kann.



Seit dem Piloteinsatz auf zwei Fertigungslinien ist das Feedback der Anwender

äußerst positiv, da die datengesteuerten Erkenntnisse und Maßnahmen dem Personal

helfen und den Zeitaufwand für die Überwachung, Aufzeichnung und Verbreitung

wichtiger Chargeninformationen und betrieblicher Maschinenprotokolle verringern.



"Unsere digitale Transformation ist eine Entwicklung hin zu einer umfassenden

Selbstverbesserung", sagt Pierluigi De Rosa, Digital Affairs und Application

Manager bei Sintetica. "Wir wollen in allen Bereichen unserer Produktion

effizienter werden und unsere Qualitätssicherungs- und Gesetzgebungsprogramme

verbessern. Obwohl es noch nicht für alle Produktlinien verwendet wird, wird das

PharmaSuite MES in der Vorbereitungsphase für die meisten Projekte eingesetzt,

was eine solidere und genauere Ausgangsbasis für alle Projekte bietet."



Informationen zu Rockwell Automation



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen

für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die

Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen

des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger

zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin,

USA, und beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000

Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr

darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen

zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com

(https://www.rockwellautomation.com/) .



