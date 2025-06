Dr. Oetker Nachhaltigkeitsbericht 2023/2024 (FOTO)

Bielefeld (ots) - Der Dr. Oetker Nachhaltigkeitsbericht 2023/2024 bündelt unterdem Titel "Unser Rezept für die Zukunft" die Fortschritte, Ziele undHerausforderungen des Unternehmens Dr. Oetker rund um Nachhaltigkeit undGesellschaftliches Engagement nach GRI-Standard. Hervorzuheben sind insbesonderedie erfolgten Schritte beim Klimaschutz: unser SBTi Commitment, ein Projekt zurNutzung erneuerbarer Energien für die Produktion sowie ein Climate SupplierProgramm. Gleiches gilt für unsere Fortschritte zur Vermeidung vonLebensmittelabfällen sowie den Einkauf nachhaltiger Rohwaren."Wir möchten zum Teil der Lösung für unseren Planeten werden. Und für alleMenschen, die ihn sich als Zuhause teilen", legt Carl Oetker, Vorsitzender derDr. Oetker Geschäftsführung, die Ambition des Unternehmens fest. "Die größtenglobalen Herausforderungen - vom Klima bis zur Gerechtigkeit - machen nicht anden Grenzen eines einzelnen Unternehmens halt. Deshalb bemühen wir uns aktiv umeine engere Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette: mitLieferanten, mit Wettbewerbern, mit der Wissenschaft und NGOs. Ich bin sicher,dass wir gemeinsam nachhaltigere Verpackungskonzepte vorantreiben, an einemsmarteren Anbau von Zutaten arbeiten und dafür sorgen können, dass dienachhaltigste Wahl auch die leckerste ist", ergänzt Claudia Willvonseder, dieals Mitglied der Geschäftsführung den Bereich Nachhaltigkeit verantwortet.Our Food - unsere ProdukteWir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Konsument*innen bei einer ausgewogenenErnährung und einem nachhaltigen Lebensstil zu unterstützen. Mit stetsweiterentwickelten Produkten, die immer weniger Salz und Zucker enthalten unddadurch bessere Nährwerteigenschaften haben. Mit nachhaltigeren Zutaten undimmer mehr genussvollen pflanzenbasierten Produktalternativen, die besser fürunseren Planeten sind. Was wir nie ändern werden? Dass unsere Produktehervorragend schmecken und immer gelingen.- Wissen transparent teilen: Nährwert-Label wie Nutri-Score und NutrInformwerden zunehmend ergänzt um Recycling- und Produktinformationen. Wir könnendie Product Carbon Footprints unserer Produkte halbautomatisiert kalkulierenund werden im nächsten Schritt erproben, wie wir diese bestmöglichkommunizieren.- Ausgewogenere und nachhaltigere Produkte: Auf dem Weg zum Ziel, denabsatzgewichteten Durchschnitt auf 1 g Salz/100 g Pizza zu senken, haben wirden Salzgehalt in unseren Pizzen bis 2024 bereits auf 1,06 g/100 g reduziert.Zahlreiche Kuchen und Desserts in unseren Landesgesellschaften enthaltenweniger Zucker. Neben veganen Innovationen stehen zunehmend unsere Klassiker