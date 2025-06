DAX konsolidiert weiter – Nvidia top, Tesla Flop

Der DAX konsolidiert weiter auf hohem Niveau und die Anleger in Frankfurt warten auf neue Impulse. Allein die Waffenruhe im Nahen Osten reicht erwartungsgemäß nicht aus, um neue Kursfantasie noch vor der näher rückenden Sommerpause zu wecken. Als Risikofaktor ist die Geopolitik zumindest in diesem Teil der Welt dadurch aber kleiner geworden und lässt so manchen Anleger mit seinem Portfolio etwas beruhigter in die Ferien gehen. Auch ist da noch das Thema Handelspolitik, das den derzeitigen Optimismus schnell wieder einfangen könnte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

In New York spielt die Musik aktuell in den großen Technologieaktien. Allen voran bei Nvidia: Die Aktie erreichte gestern nach dem Korrekturtief Anfang April unter 90 Dollar ein neues Rekordhoch bei über 154 Dollar. Das entspricht ganzen 75 Prozent Kursplus in nur drei Monaten und ist eine eindeutige Bestätigung dafür, sich als Anleger nicht von zwischenzeitlichen Störfeuern verrückt machen zu lassen und gelegentlich auch mal Mut zu beweisen, bei solchen Gelegenheiten nachzukaufen. Als wieder wertvollstes Unternehmen der Welt zieht Nvidia abermals den ganzen KI-Sektor mit nach oben. In diesem Szenario könnte der DAX in den kommenden Wochen einmal mehr das Nachsehen haben.

Tesla dagegen verliert immer mehr an Wert, weil der Autobauer durch Musks politisches Engagement an Reputation verliert und deshalb auch immer mehr Menschen das Interesse an seinen Autos verlieren. Der Marktanteil in Europa fiel in den ersten fünf Monaten des Jahres auf nur noch knapp über ein Prozent zurück, während die Nachfrage nach E-Autos insgesamt um rund 25 Prozent zulegte.

Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung für den einstigen Highflyer an der Börse. Das Vertrauen der Investoren in die Führungsfigur Elon Musk ist nachhaltig erschüttert, auch weil gleichzeitig die Gewinnmargen immer kleiner werden – ein gefährlicher Mix für eine Aktie, die gegenüber dem gesamten Autosektor immer noch einen atemberaubenden Bewertungsaufschlag genießt.