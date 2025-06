Alibaba.com startet 880.00 EUR "CoCreate Pitch" auch für deutsche KMU

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Alibaba, das Tor zum chin. Markt Alibaba Group -0,81 % Aktie 25 Aufrufe heute Tbgraf gestern 07:35

London (ots/PRNewswire) - CoCreate startet in Europa durch - dasFlaggschiff-Event kommt im November nach LondonAb heute können sich deutsche und europäische KMU für die Teilnahme amWettbewerb "CoCreate Pitch" von Alibaba.com anmelden. Alibaba.com, eine führendePlattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce bietet den KMUdie Chance, ihre ambitionierten Produktideen zu verwirklichen und um einPreispool von fast 880.000 EUR zu wetteifern. Der Start der Initiative fällt mitdem Welttag der Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen (MKMU) am 27. Juni zusammenund unterstreicht das Engagement von Alibaba.com zur Förderung von KMU weltweit.Darüber hinaus bringt Alibaba.com seine erfolgreiche, auf KMU zugeschnitteneFachveranstaltung CoCreate später in diesem Jahr nach London. Damit findetCoCreate erstmals als jährliches Doppel-Event, sowohl in London als auch in LasVegas, statt. Seit 2023 treffen sich auf dem Event in Las Vegas jährlich mehrals 2.000 nordamerikanische KMU, um Kontakte zu knüpfen, Kooperationen undGeschäftsbeziehungen auf- und auszubauen und so Wachstum zu fördern. Aufbauendauf dem Erfolg des Las Vegas-Events, an dem in diesem Jahr voraussichtlich sogarüber 3.000 Teilnehmer anwesend sein werden, erweitert Alibaba.com seine globalePräsenz mit der Einführung des ersten CoCreate-Events in Europa. DieVeranstaltung findet am 14. November 2025 in London statt.Ein zentraler Bestandteil des CoCreate-Erfolgs ist der Wettbewerb "CoCreatePitch". Als weltweit größter produktbasierter Pitch-Wettbewerb bietet er KMU dieMöglichkeit, ihre einzigartigen und innovativen Produktideen zu präsentieren.Der globale Preispool von ca. 880.000 EUR1 umfasst:- Zwei Grand Champions (Las Vegas und London) erhalten jeweils ca. 175.000 EUR.2- 20 globale Gewinner erhalten bis zu 35.000 EUR.2- Alle Teilnehmenden erhalten kostenlosen Zugang zu den KI-gestütztenBeschaffungstools und dem Lieferantennetzwerk von Alibaba.com, was eineschnelle Prototypenentwicklung und kostengünstige Produktion ermöglicht.Der Wettbewerb erstreckt sich über vier Monate. Deutsche KMU können ihreProduktideen ab sofort online einreichen. Die Einreichungen werden nachInnovation, Machbarkeit und Marktpotenzial bewertet. Die Finalisten werden ihrePitches live bei den Events in Las Vegas und London vor einer Jury ausBranchenführern und Investoren präsentieren.Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, erläutert: "Der Pitch-Wettbewerb war schonimmer ein Höhepunkt von CoCreate, und es ist großartig, die unternehmerischeEnergie und Leidenschaft zu erleben, mit der KMU ihre innovativen Produktideen