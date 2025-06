Im Vorfeld des Gipfeltreffens der NATO-Staats- und Regierungschefs in den Niederlanden bestätigte Premierminister Mark Carney die Pläne Kanadas, ein neues Ziel für kollektive Verteidigungsausgaben in Höhe von 5 % des BIP zu setzen. Dieses erweiterte Engagement, das darauf abzielt, die Sicherheitsinfrastruktur der NATO-Verbündeten zu stärken, soll teilweise durch umfangreiche Investitionen in Kanadas Lieferkette für kritische Mineralien und die dazugehörige Infrastruktur erfüllt werden. Diese Investitionen sollen nicht nur die nationale Sicherheit stärken, sondern auch die weltweiten Verbündeten mit den für moderne Verteidigungssysteme erforderlichen strategischen Ressourcen unterstützen.

Zur Erreichung dieses Ziels werden unter anderem die folgenden wichtigen Prioritäten gesetzt:

- Strategische Erschließung kritischer Mineralvorkommen: Kanada wird seine hochwertigen Vorkommen an kritischen Mineralen wie Kobalt, Graphit und Nickel nutzen – diese sind für die Herstellung fortschrittlicher militärischer Ausrüstung wie U-Boote, Raketen und Triebwerke unerlässlich.

- Infrastruktur und Exportkapazitäten: Ein erheblicher Teil der Ausgaben des NATO-Ziels von 5 % dient der Finanzierung nationaler Infrastruktureinrichtungen wie Häfen, Eisenbahn und Logistikkorridoren, die einen effizienten Zugang zu abgebauten Ressourcen und deren Vertrieb gewährleisten.

- Internationale Zusammenarbeit: Kanada wird mit der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und anderen verbündeten Staaten partnerschaftlich zusammenarbeiten, um diese wichtigen Materialien zu erschließen und um dabei gegenseitige wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vorteile zu schaffen.