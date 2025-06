Taumelt Brent Öl doch noch ins Crash-Szenario? Ölpreis vor gewaltigem Abverkauf

Viel dramatischer hätten die letzten Handelstage wohl nicht verlaufen können. Zunächst gab es die Zuspitzung im Nahost-Konflikt, die im aktiven Eingreifen der USA am Wochenende gipfelte. Die Ölpreise jagten vor dem Wochenende noch oben und es stand zu befürchten, dass sämtliche Preisdeckel fliegen würden. Mit Vehemenz lief Brent Öl den Widerstandsbereich um 80 US-Dollar / 82 US-Dollar an. Doch bevor es zu einer charttechnischen Weichenstellung kam, wurde zu Wochenbeginn die Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel verkündet. Statt Rallye geriet Brent Öl gewaltig ins Rutschen. Und es passierte genau, dass was als Alternativszenario in der letzten Kommentierung skizziert wurde . Mit der Entspannung wurden die Risikoaufschläge von den Ölpreisen genommen. Und Brent Öl rauschte nach unten. Mit Wucht wurden die 70 US-Dollar durchschlagen. Ganz anders reagieren unter anderem Platin ( Platinpreis könnte gewaltige Rallye lostreten ) und Kupfer ( Geht der Kupferpreis nun durch die Decke? ) auf die aktuelle Gemengelage.

Taumelt Brent Öl doch noch ins Crash-Szenario?

Mit dem Rücksetzer unter die 70 US-Dollar ist Brent Öl mächtig in die Bredouille geraten. Sollte es nun auch noch unter die Unterstützung von 66,8 US-Dollar gehen, könnten die 60 US-Dollar und mit ihnen das Crash-Szenario abermals in den Fokus rücken. Die aktuelle Konstellation weist erhebliche Abwärtsrisiken auf, vor allem dann, wenn sich die Marktakteure wieder der Realität besinnen. Und in der sieht die Angebots-Nachfrage-Relation nicht sonderlich preistreibend aus. Stichwort „OPEC+ öffnet den Ölhahn“.

Ein Blick auf die aktuellen US-Daten

Schauen wir uns die Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 20. Juni im Detail an. Im aktuellen Berichtszeitraum fielen die US-Rohöllagerbestände um weitere 5,8 Mio. Barrel auf 415,1 Mio. Barrel. Die US-Ölförderung ist hingegen überaus vital. Die EIA gab die Fördermenge für die Woche zum 20. Juni mit 13,435 Mio. bpd an. Zum Vergleich. Für die Woche zum 13. Juni wurde eine Ölproduktion in Höhe von 13,431 Mio. bpd veröffentlicht. Damit nähert sich die Ölproduktion wieder sukzessive dem bisherigen Rekord. Dieser datiert aus der Woche zum 06. Dezember 2024 und lag bei 13,631 Mio. bpd.

Zusammengefasst - Ölpreis könnte vor gewaltigem Abverkauf stehen

Die nächsten Tage werden für Brent Öl womöglich entscheidend. Eine Bewegung unter die 66,8 US-Dollar würde den Ölpreis wieder einen Schritt weiter in Richtung Abverkaufsszenario bringen. Spannend wird zudem sein, zu beobachten, wie sich die erste Erholung gestalten wird. Gelingt es Brent Öl in diesem Fall, wichtige Widerstände zurückzuerobern oder verläuft die Erholung saft- und kraftlos? Kurzum. Während ein Vorstoß über die 70 US-Dollar die Lage etwas beruhigen würde, ist Obacht geboten, je dichter Brent Öl an die 60 US-Dollar heranrückt. Sollte es unter die 60 US-Dollar gehen, könnte der Ölpreis rasch auf 51 US-Dollar oder gar 40 US-Dollar durchgereicht werden. In Anbetracht der Situation dürften auch den Aktien von BP, Shell, Exxon Mobil oder aber Chevron spannende Tage ins Haus stehen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

