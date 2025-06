ANALYSE/Deutsche Bank erwartet trotz Zöllen höhere Quartalsgewinne in Europa

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Analysten der Deutschen Bank geben sich vor Beginn der neuen Berichtssaison vergleichsweise optimistisch. Nach dem unerwartet starken Jahresstart böten die niedrigen Erwartungen am Markt aktuell durchaus Spielraum für kleinere positive Überraschungen durch die börsennotierten Unternehmen in Europa, schreibt das Team um Maximilian Uleer in einem am Donnerstag veröffentlichten Ausblick. Die Experten rechnen trotz des Gegenwinds etwa durch die US-Zölle allgemein bei den Zahlen zum zweiten Quartal mit etwas Gewinnwachstum - und stehen damit im Kontrast zu den Markterwartungen.

In dem laufenden Quartal bis Ende Juni hätten sich zwar die ersten Auswirkungen der Zölle gezeigt und für einen Rückgang im Vergleich zum ersten Jahresviertel gesorgt, führten die Analysten aus. Auch sei der makroökonomische Hintergrund mit gesunkener Inflation, steigenden Ölpreisen und der geschwächten US-Währung eher durchwachsen gewesen. Dennoch sei über alle Sektoren hinweg ein Anstieg der Unternehmensgewinne im niedrigen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Die durchschnittlichen Markterwartungen deuteten hingegen aktuell auf einen Rückgang um zwei Prozent hin.