Ronbay Technology und Rock Tech Lithium unterzeichnen strategische Absichtserklärung (MoU) für umfassende lokale Partnerschaft im Bereich Batteriematerialien in Europa

- Rock Techs Guben-Konverter wird mit voller Unterstützung von Ronbay entwickelt

- Die Partnerschaft stellt sicher, dass Rock Techs Produkte den Kundenanforderungen entsprechen

Toronto, ON, 26. Juni 2025 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) („das Unternehmen“ oder „Rock Tech“), ein deutsch-kanadisches Cleantech-Unternehmen, das Raffineriekapazitäten für Lithium in Europa entwickelt, und Ronbay Technology Co., Ltd., Ningbo, China („Ronbay“), ein weltweit führender Anbieter von Kathodenmaterialien (CAM), geben heute die Unterzeichnung einer strategischen Absichtserklärung (MoU) bekannt. Ziel ist der Aufbau einer vollständig lokalen, integrierten Lieferkette für Lithium-Ionen-Batteriematerialien in Europa.

Im Zentrum dieser strategischen Partnerschaft steht die langfristige Lieferung von batteriefähigem Lithiumhydroxid von Rock Tech an Ronbays europäische Kathodenproduktionsstätten, um Batteriebestandteile für den europäischen Bedarf herzustellen. Folglich bietet Ronbay direkte Unterstützung, einschließlich technischer Ressourcen und potenzieller Investitionen, um eine zügige Weiterentwicklung von Rock Techs Konverter in Guben, Deutschland, sicherzustellen. Mit Rock Techs Guben-Konverter an der deutsch-polnischen Grenze und Ronbays CAM-Anlage in Polen deckt diese strategische Partnerschaft einen wichtigen Teil der lokalen Batterieproduktion ab, während Europa den Übergang zu nachhaltiger Energiespeicherung und Elektromobilität beschleunigt.

Ronbay ist ein multinationales Hightech-Unternehmen der neuen Energiematerialien-Branche und spezialisiert auf Forschung, Produktion und Vertrieb von Kathodenmaterialien für Lithium- und Natriumbatterien. Das Produktportfolio umfasst mittel- und hochnickelige ternäre Kathodenmaterialien, Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP), Kathodenmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien sowie Vorläufermaterialien für Kathoden (pCAMs). Mit diesen Produkten bietet Ronbay leistungsstarke Lösungen für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeichersysteme (ESS) und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft.