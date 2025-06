DZ BANK stuft MTU Aero Engines AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU anlässlich der Bekanntgabe neuer Ziele für 2030 von 340 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick sei ein Indikator, dass der Triebwerksbauer auch in den nächsten Jahren ein attraktives Wachstumsprofil und eine weitere Steigerung der Profitabilität erreichen sollte, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Zudem sei nach der abgeschlossenen Auszahlung der Entschädigungen für das Metallpulverproblem ein deutlich höherer Geldumschlag realistisch. Darüber hinaus sei die MTU-Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 371,2EUR auf Tradegate (26. Juni 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A