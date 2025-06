Läuft wie geschmiert: Fuchs "bestens positioniert für weitere Marktanteile"

Obwohl die Aktie in den vergangenen Jahren kein Outperformer im MDAX gewesen ist, sieht Jefferies-Analyst Constantin Hesse ein robustes Geschäftsmodell, das auf speziellem Wachstum, starker Cash-Generierung und diszipliniertem Kapitalmanagement setzt. Er geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,1 Prozent im Zeitraum 2024 bis 2027 sowie eine EBIT-Margen-Erhöhung um 190 Basispunkte auf 14,2 Prozent aus. Zudem wird ein freier Cashflow von rund 1 Milliarde Euro in den nächsten drei Jahren prognostiziert.



Die EBIT-Marge, die in der Vergangenheit durch Inflation und strategische Investitionen gedrückt war, erholt sich zunehmend. Für den Zeitraum bis 2027 erwartet Hesse eine Steigerung der Marge auf 14,2 Prozent. Dies wird durch Effizienzgewinne, die Digitalisierung und einen höheren Anteil hochmargiger Spezialprodukte unterstützt.



Die starke Bilanz von Fuchs, einschließlich einer Netto-Cash-Position von 140 Millionen Euro und einer Eigenkapitalquote von 74 Prozent, gebe dem Unternehmen die nötige Flexibilität, um strategische Akquisitionen zu tätigen, meint der Jefferies-Analyst. Er schätzt, dass Fuchs in den kommenden Jahren rund 1 Milliarde Euro freien Cashflow generieren wird. Dieser Cashflow soll nicht nur für Investitionen in das Geschäft genutzt werden, sondern auch für Ausschüttungen an die Aktionäre in Form von Dividenden und möglicherweise auch Aktienrückkäufen.



Derzeit wird die Vorzugsaktie von Fuchs mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,3 gehandelt, was einen deutlichen Abschlag von etwa 25-35 Prozent im Vergleich zu den Mitbewerbern und zum 10-Jahres-Durchschnitt bedeutet.

Die Fuchs Aktie setzte sich mit der positiven Analysteneinschätzung im Rücken am Donnerstag an die MDAX-Spitze mit einem Kursplus von 4 Prozent. Seit Jahresanfang liegen die Papiere rund 13 Prozent im Plus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion