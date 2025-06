Xiaomi greift Tesla an – SUV-Debüt treibt Aktie Richtung Rekordhoch

Der YU7 ist nicht nur eine Kampfansage an Tesla, sondern auch Symbol eines Strategiewechsels. Xiaomi strebt an, Smartphones, Haushaltsgeräte und Fahrzeuge in ein einziges Ökosystem zu integrieren. "Weltweit gibt es kein Unternehmen, das Ihre Mobilgeräte, Ihre Haushaltsgeräte und Ihr Auto miteinander verbinden kann – und sie haben alle drei", so June Lui von Polen Capital.

Xiaomi hat mit der Vorstellung seines ersten Elektro-SUVs YU7 einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Das Modell, das direkt gegen Teslas Model Y antritt, ist Teil einer 10-Milliarden-Dollar-Offensive auf dem chinesischen Automarkt. Der Launch am Donnerstag erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Xiaomi-Aktie mit einem Jahresplus von 64 Prozent nahe einem Rekordhoch in Hongkong notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 187 Milliarden US-Dollar hat Xiaomi den bisherigen Platzhirsch BYD überholt und zählt zu den teuersten Tech-Werten Chinas.

Analysten sehen in dem sportlich positionierten SUV das Potenzial, neue Käufergruppen zu erschließen. Die Preisprognosen reichen von 250.000 bis 330.000 Yuan (rund 35.000 bis 46.200 US-Dollar) und liegen damit im Rahmen der Konkurrenz von Tesla und BYD. Xiaomi peilt 350.000 Fahrzeugauslieferungen für 2025 an und will in der zweiten Jahreshälfte die Gewinnzone erreichen. Dass das gelingen kann, hängt laut Marktbeobachtern vor allem vom Erfolg des YU7 ab.

Der SUV wurde nach einem tödlichen Unfall mit dem Modell SU7 im März zunächst verschoben. Dennoch hält Xiaomi an seinem Tesla-ähnlichen Modell fest, wenige Produkte in hoher Stückzahl zu verkaufen. "Ihr erstes Auto ist ein großer Erfolg. Aber wenn sie diesen Erfolg nicht wiederholen können, werden sie nicht in der Lage sein, so zu wachsen, wie sie es sich vorgestellt haben", warnte Jefferies-Analyst Edison Lee.

Neben der Autosparte treibt Xiaomi auch die Entwicklung eigener Chips voran. Der neu angemeldete XRING 02 soll auf dem 3-nm-Prozess von TSMC basieren. Der Vorgänger XRING 01 war der erste Schritt zur Unabhängigkeit von Zulieferern wie Qualcomm oder MediaTek. Aufgrund von Exportkontrollen aus den USA könnte Xiaomi allerdings beim XRING 02 technologisch hinter Apple oder Qualcomm zurückfallen.

Mit Blick auf die kommenden Jahre wird entscheidend sein, ob es Xiaomi gelingt, sein "Smart-Everything"-Ökosystem zu etablieren und sich gleichzeitig im hart umkämpften E-Auto-Markt zu behaupten. Der Einstieg in die EV-Branche bleibt risikoreich – doch Anleger scheinen überzeugt: Die Aktie hat sich binnen eines Jahres mehr als verdreifacht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion