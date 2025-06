Rheinmetall - Aktie mit Kurssprung - 26.06.2025

Mit einer Performance von +4,48 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rheinmetall einen Gewinn von +32,41 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +181,84 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,29 % 1 Monat -2,13 % 3 Monate +32,41 % 1 Jahr +250,01 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 44 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,86 Mrd.EUR wert.

Der Dax hat am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.691 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem …

Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte hat der Deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder zugelegt. Der Dax stieg am späten Vormittag um 0,7 Prozent auf 23.664 Punkte. Er bleibt damit in Reichweite seines bisherigen Wochenhochs von 23.812 Punkten, das …

Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte hat der Deutsche Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel wieder zugelegt. Der Dax legte gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,59 Prozent auf 23.636 Punkte zu. Er blieb damit in Reichweite seines bisherigen …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.