Slowakei droht wegen Gas mit Veto gegen Russland-Sanktionen

graueeminenz77 schrieb 26.05.25, 21:58

wenn man sich mal den Rubelkurs anschaut und selbst gefallene Aktienpreise, dann kommt immer noch ein dicker Batzen zusammen 🧐💰... aber nun will man ja russischen Bürgern auch die Konten sperren, sprich ausrauben ... dann wird es wohl gar nichts mehr mit eine Hoffnung von Entschädigung, denn dann sagt such Putin wie "ihr uns, sie wir euch" 😔. Tolle Aktion am 1.3.22 den Handel einzustellen, damit hat man nichts gewonnen sondern sogar die eigenen Bürger enteignet, weil nun keine Gegenleistung von Russland mehr kommen wird (rein logisch konsequent). Dieser "Anlegerschutz " war ein ganz großer Mist!!! Einfach mit sell Off beenden lassen wäre besser und den eigenen Leuten fairer!!! So gab es nicht Mal Bedenkzeit!!! 😡