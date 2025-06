Asana-Studie zeigt, wie deutsche Unternehmen KI erfolgreich einsetzen

Berlin (ots) -



- Unternehmen, die KI bereits strategisch einsetzen, verzeichnen spürbare

Fortschritte: schnellere Prozesse, bessere Zusammenarbeit und größere

Flexibilität.

- Nur 27 % der Beschäftigten in Unternehmen ohne KI-Skalierungsstrategie erleben

effektive Zusammenarbeit.

- 75 % der Beschäftigten bei Unternehmen mit KI-Skalierungsstrategie geben an,

schneller und effizienter zu arbeiten.



Während Künstliche Intelligenz (KI) in deutschen Unternehmen zunehmend präsent

ist, gibt es erhebliche Unterschiede hinsichtlich ihrer Einführung und Wirkung.

Zentrale Erkenntnisse hierzu liefert der heute veröffentlichte Bericht " Der

Stand von KI in der Arbeitswelt 2025: Deutschland

(https://asana.com/de/resources/2025-state-of-ai-at-work-germany) " von Asana

(https://asana.com/) , einer führenden Plattform für Work Management und der

Zusammenarbeit von Mensch und KI. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem

unternehmenseigenen Work Innovation Lab erstellt. Hierbei wird erstmals zwischen

sogenannten AI-Scalern und Non-Scalern unterschieden. Zu den AI-Scalern zählen

18 % der deutschen Unternehmen, die als Vorreiter KI bereits umfassend einsetzen

und ihre Arbeitsprozesse aktiv neugestalten, während 82 % als Non-Scaler gelten,

da sie sich weiterhin in frühen Pilotphasen befinden oder KI nur punktuell

nutzen.





